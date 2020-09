Spółka R22 ma umowę przejęcia czeskiej spółki ProfiSMS za 238,3 mln CZK

"Jako Grupa R22 kontynuujemy międzynarodową ekspansję, jednak jest to nasza pierwsza akwizycja w segmencie CPaaS. Chcemy dynamicznie rozwijać usługi i technologie komunikacyjne zarówno w naszym regionie, jak i na rynkach Europy Zachodniej. Nie wykluczamy kolejnych przejęć, ale stawiamy też na rozwój organiczny. W tym celu zakładamy spółkę w Berlinie, która będzie naszym oknem na Europę Zachodnią" - skomentował prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

"Przejęcie ProfiSMS to nie tylko zajęcie silnej pozycji na rynku czeskim, ale przede wszystkim otworzenie się na międzynarodowy rozwój segmentu CPaaS Grupy R22. Chcemy rozwijać się na kolejnych rynkach, ale widzimy też potencjał w rynku czeskim, na którym zamierzamy dosprzedawać inne produkty Grupy - związane z komunikacją e-mail czy push. To nie tylko przejęcie dla konsolidacji, ale i eksport naszej technologii" - dodał prezes Vercomu Krzysztof Szyszka.

"ProfiSMS ma dominującą pozycję na czeskim rynku komunikacji masowej SMS. Konsekwentnie poprawiamy wyniki finansowe, a w tym roku odnotowaliśmy skokowy wzrost zainteresowania komunikacją SMS, co związane jest z pandemią SARS-CoV-2. Cieszymy się z dołączenia do Grupy R22, które umożliwia nam dostęp do bogatego know-how technologicznego i biznesowego oraz wspólny dynamiczny rozwój" - powiedział prezes ProfiSMS Pavel Mikulka.