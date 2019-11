Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

Na podstawie umowy sprzedający zobowiązali się do sprzedaży 190 mln akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 100% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przy czym:

- Boryszew zobowiązał się do sprzedaży 117 720 968 akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 61,96% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 61,96% głosów na walnym zgromadzeniu spółki;

- SPV Boryszew 3 zobowiązała się do sprzedaży 7 279 032 akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 3,83% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 3,83% głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz

- Impexmetal Holding zobowiązała się do sprzedaży 65 000 000 akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 34,21% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 34,21% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano również.

"Cena za akcje spółki sprzedawane w ramach transakcji zostanie obliczona zgodnie z mechanizmem wskazanym w umowie, przy czym wyliczenie ceny sprzedaży akcji będzie polegało na standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej przez strony umowy na 938 mln zł, o wartości m.in. długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji. Ustalona wartość przedsiębiorstwa spółki może ulec zmianom w zależności od osiągniętego wyniku EBITDA w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku" - podsumowano.

Podpisanie umowy to efekt rozmów prowadzonych w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych. 28 maja Boryszew informował, że, na podstawie zainteresowania zakomunikowanego jego doradcy finansowemu przez potencjalnych inwestorów oraz wydanej mu na tej podstawie rekomendacji doradcy, podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia (w ramach przeglądu opcji strategicznych) scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal oraz o przystąpieniu do rozmów nt. ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

"W bieżącym roku podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do uporządkowania struktury grupy kapitałowej - wezwanie na akcje Grupy Alchemia w styczniu oraz wezwanie na akcje Impexmetal S.A. w maju. Kolejnym krokiem jest analiza rentowności poszczególnych biznesów w długiej perspektywie czasowej, której jednym z efektów jest planowana sprzedaż aktywów w Koninie. Nowa struktura umożliwi efektywniejsze zarządzanie Grupą, co pozwoli na skuteczniejszy rozwój perspektywicznych obszarów i przyczyni się do wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.