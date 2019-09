handel detaliczny 51 minut temu

Sportmaster Operations ma umowę nabycia sieci detalicznej GO Sport Polska

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Sportmaster Operations (Singapur) zawarł umowę z GO Sport Group (Francja) dotyczącą nabycia sieci GO Sport Polska (część GO Sport Group), podano w komunikacie.