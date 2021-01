Stava pozyskała ponad 3,4 mln zł z emisji w modelu crowdfundingowym

"Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy uwierzyli w naszą wizję dowozowej rewolucji. Chociaż jesteśmy największą gastro-kurierską firmą w Polsce, jesteśmy rentowni i osiągnęliśmy już wiele, najbardziej ekscytujący jest fakt, że to nic w porównaniu do możliwości jakie przed nami stoją. W samej Polsce rynek usług gastro-kurierskich jest kilkadziesiąt razy większy niż nasza obecna skala działania. W Europie czekają na nas tysiące miast, w większości bez bezpośredniej konkurencji. To potencjał do wielokrotnego wzrostu firmy" - powiedział prezes Paweł Aksamit, cytowany w komunikacie.