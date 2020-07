STS przejął czeską spółkę technologiczną Betsys

Betsys to dostawca kompleksowych technologii dla operatorów zakładów wzajemnych oraz loterii. Z usług spółki korzystają m.in. STS oraz częściowo Sazka - największa loteria w Czechach. Spółka z Czech generuje przychody na poziomie kilku milionów euro rocznie. Łącznie w Betsys i bezpośrednio w STS blisko stu specjalistów od technologii dba o rozwój autorskiego systemu bukmacherskiego, podano.

"Sfinalizowaliśmy przejęcie spółki Betsys, w której STS ma już większościowy pakiet akcji. To niezwykle ważna inwestycja, która zabezpiecza nasz dalszy rozwój. Własny system bukmacherski i możliwość jego rozwijania w trybie inhouse jest kluczową przewagą w naszej branży i szeroko rozumianym e-commerce. Już ponad 85% przychodów generujemy w kanałach online, zatem dalszy wzrost znaczenia rozwiązań IT ma dla nas znaczenie strategiczne. Autorską technologią i platformą mogą pochwalić się wyłącznie najlepsze europejskie firmy bukmacherskie. To kolejnym obszar, który wyraźnie wyróżnia nas od pozostałych operatorów zarówno w Polsce, jak i w Europie" - powiedział prezes STS Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.