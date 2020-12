Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na rozwój ZST wartą max. 30,7 mln zł brutto

"Zakres sygnowanej właśnie umowy obejmuje wprowadzenie modyfikacji do zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) Poczty oraz udzielenie licencji na oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu. Maksymalne wynagrodzenie, które otrzyma Sygnity, to ok. 30,7 mln zł brutto, w tym ok. 20,7 mln zł obejmuje okres podstawowy, czyli czas od podpisania umowy do września 2022 roku. Opcjonalnie, kontrakt może zostać wydłużony dwukrotnie" - każdorazowo o 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie.