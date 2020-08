Sygnity miało 8,35 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

Zysk operacyjny wyniósł 10,37 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 42,5 mln z 32,6 mln, co oznacza 30% wzrostu. Jest to również efekt zastosowania MSSF 16, co przyczyniło się do wzrostu amortyzacji, podano także.