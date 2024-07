Szef PKP Cargo nabył kolejne akcje spółki. Już wcześniej się tłumaczył z transakcji

Sytuacja w spółce PKP Cargo, która ze Skarbem Państwa powiązana jest dzięki temu, że udziały (ok. 30 proc.) ma w niej PKP S.A., w ostatnim czasie to jeden z najgorętszych tematów w Polsce. Wszystko przez fatalną kondycję firmy, której efektem będą szeroko zakrojone zwolnienia grupowe, o czym pisaliśmy w money.pl.

W kontekście sytuacji finansowej największego polskiego przewoźnika towarowego Onet zwrócił kilka tygodni temu uwagę, że p.o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka nabył ok. 9 tys. akcji spółki , co - jak sam zainteresowany podkreśla - nie było ukrywane, lecz zgodnie z przepisami takie informacje były podane w komunikatach giełdowych.

"Wszystkie działania, jakie obecnie podejmuję, są zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia MAR. Co więcej, od samego początku mojej bytności w PKP CARGO S.A. Komunikuje, że wierzę w przyszłość PKP CARGO S.A. i że moim zamiarem jest zaangażowanie prywatnych środków w naszą spółkę, i czynię to konsekwentnie. Pozwalają mi na to przepisy i działam zgodnie z nimi. Byłem też akcjonariuszem PKP CARGO S.A. przed objęciem funkcji w organach spółki" - pisał Wojewódka, odnosząc się do pytań Onetu.