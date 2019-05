Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

"Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji Taurona, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 r., a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w osobnym komunikacie.

"Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r. Dla części planowanych projektów zakładamy pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20-proc. udziałem kapitałowym Grupy Tauron oraz możliwość zarządzania tymi aktywami przez Grupę" - dodał wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

"Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy Tauron o ponad 20% do 2025 r. oraz o ponad 50% do roku 2030 r. wobec 2018 roku" - podkreśla wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

"Szczególny nacisk położymy na poszerzenie portfolio usług dla klientów biznesowych m.in. w zakresie doradztwa zarządzania majątkiem i infrastrukturą energetyczną oraz poprawy efektywności energetycznej. Bardzo dobrze odbierany jest inteligentny system zarządzania energią elektryczną od Taurona, który zainstalowany w budynkach wielokubaturowych, np. galeriach handlowych czy biurowcach, jest w stanie wygenerować oszczędności w zużyciu energii przez naszych klientów średnio o kilkanaście procent w ciągu roku. Będziemy również rozwijać testowane już we Wrocławiu rozwiązania smart city i usługi z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności. Do końca 2020 roku oddana zostanie do użytku sieć 150 stacji ładowania aut elektrycznych oraz kompletny system do zarządzania e-mobilnością" - powiedział wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.