Tender Hut odnotował szac. 36,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

"Grupa w ubiegłym roku rozpoczęła kluczowe dla jej przyszłości projekty. Po okresie intensywnej konsolidacji branży IT weszliśmy w czas strategicznych inwestycji, które w nadchodzących latach mają doprowadzić nas do maksymalizacji zysku i ekspansji na kolejne rynki" - powiedział prezes Robert Strzelecki, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku firma otworzyła swoje biuro w Chinach. Guangzhou stało się siedzibą dla chińskiego biura Solution4Labs, spółki należącej do Grupy TenderHut. Głównym zadaniem chińskiego oddziału będzie wdrażanie specjalistycznego oprogramowania laboratoryjnego na lokalnym rynku. TenderHut rozwija także swoje duńskie przedstawicielstwo, tworząc lokalną spółkę celową obsługującą rynki nordyckie - SoftwareHut Nordic. Ponad dwudziestu programistów rozwija oprogramowanie dla klientów z tego regionu. W ubiegłym roku kraje skandynawskie wygenerowały prawie 40% przychodu grupy. W marcu 2019 Grupa TenderHut założyła spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych SoftwareHut LLC, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań sprzedażowych na lokalnym rynku, przypomniano.

"W 2019 roku firma sukcesywnie realizowała politykę konsolidacji branży IT. W połowie maja sfinalizowała umowę przejęcia 100% udziałów warszawskiej firmy Javeo Software, która została włączona w struktury SoftwareHut. Akwizycja pozwoliła wzmocnić potencjał spółki i rozwinąć portfolio nowych klientów i realizowanych projektów. Jedną z ostatnich inwestycji Grupy TenderHut było zaangażowanie się w start-up Grow Uperion z branży HRTech. W wyniku połączenia wiedzy z zakresu psychologii motywacji oraz zaplecza technologicznego powstaje innowacyjna platforma do edukacji, rozwoju i motywacji pracowników. Grupa TenderHut znana jest z nieszablonowego podejścia i skuteczności w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jej poprzednia inwestycja w autorski projekt Zonifero w 2019 roku zaowocowała jednym z największych kontraktów w polskiej branży PropTech dotyczącym obsługi 150 tys. m2 powierzchni biurowych budowanych przez holding Cavatina S.A. Kolejnym innowacyjnym projektem realizowanym przez spółkę jest

implementacja oprogramowania Holo4Labs do gogli rozszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens 2 na potrzeby laboratoriów badawczych" - czytamy dalej.