Twisto pozyskało 72 mln zł na rozwój m.in. od fintechu ZIP i Elevator Ventures

"Witamy na pokładzie nowych inwestorów. Mają duże doświadczenie w świadczeniu podobnych usług, więc ich know-how jest dla nas równie ważne, jak finansowanie. Cieszymy się, że swoje zaangażowanie finansowe zwiększyli także obecni inwestorzy, co jest wyrazem ich wiary w to, co robimy. Naszym długoterminowym celem jest oferowanie inteligentnych rozwiązań finansowych na dużą skalę. Budujemy pozycję lidera płatności odroczonych w naszej części Europy, który w ciągu kilku lat będzie obsługiwał milion klientów miesięcznie. Cieszę się, że w tej roli widzą nas również inwestorzy" - powiedział CEO Twisto Michal Smida, cytowany w komunikacie.