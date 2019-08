TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

o Banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania spółce produktów bankowych wg stanu na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r. to jest: (i) kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP do kwoty 17,4 mln zł, (ii) limitu na akredytywy w PKO do kwoty 2,6 mln zł, (iii) limitu na gwarancje bankowe w PKO BP do kwoty 4,2 mln zł, (iv) kredytu w rachunku bieżącym w ING BSK do kwoty 2,4 mln zł, (v) limitu na akredytyw w ING do kwoty 2,7 mln zł oraz (vi) limitu na gwarancje bankowe w ING BSK do kwoty 6 mln zł.;