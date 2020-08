UE i USA zawarły porozumienie ws. pakietu obniżek ceł

"To porozumienie korzystne dla obydwu stron będzie miało pozytywne skutki zarówno dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. Naszym celem jest, by ten pakiet obniżek taryf był początkiem procesu, który doprowadzi do dodatkowych porozumień"- oświadczyli we wspólnym stanowisku przedstawiciel USA ds. handlu zagranicznego Robert Lighthizer i unijny komisarz ds. handlu Phil Hogan.