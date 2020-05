Ulma: W pesymistycznym scenariuszu przychody mogą spaść o 20% r/r w I półroczu

"Zarząd grupy kapitałowej analizuje różne scenariusze rozwoju negatywnych zdarzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. W możliwym pesymistycznym scenariuszu zarząd szacuje, że skonsolidowane łączne przychody grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku mogą w dalszym ciągu wskazywać negatywną dynamikę, co w rezultacie przyczyniłoby się do sytuacji, w której łączne skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres I półrocza 2020 roku byłyby niższe o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wraz z negatywną perspektywą do końca bieżącego roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Także w segmencie obsługi budów każde nasilenie niepewności inwestorów prywatnych co do chęci rozpoczynania nowych inwestycji potęgować będzie ryzyko dekoniunktury całego segmentu, który jest istotnym motorem działalności firm szalunkowych. W konsekwencji może dość do wojen cenowych pomiędzy uczestnikami runku, co doprowadzi do spadków generowanych przychodów, podano także.