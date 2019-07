technologie 51 minut temu

Ultimate Games w ramach cesji przejął prawa do ponad 20 gier od PlayWay

Ultimate Games zawarł z PlayWay umowę, na mocy której spółka odpłatnie przejęła od PlayWay prawa do ponad 20 gier znajdujących się na koncie wydawniczym PlayWay (w tym prawa do 100% przychodu) wraz z prawem do wydania kolejnych edycji tychże gier, podał Ultimate Games.