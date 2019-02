Unibep ma umowę na projekt modułowy Saffransgatan w Szwecji za ok. 17,2 mln zł

"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się łącznie 34 mieszkania. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 41,8 mln SEK netto, co stanowi ok. 17,2 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.