Unimot miał wstępnie 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r.

Główne korekty do wyniku EBITDA to negatywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych - wynikający z dużej różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień I kwartału 2020 r. Wycena, o której mowa to, wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny o wartość - 45,3 mln zł, wyjaśniono.