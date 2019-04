UOKiK ostrzega przed twórcą DasCoina. „Typowa piramida”

Kolejna próba wyczarowania złota z niczego okazała się jak to zwykle bywa chybiona. „CL Singapore - firma, która wprowadza na rynek kryptowalutę DasCoin i zachęca do zakupu licencji - sprzedaje tylko obietnice” - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Celem singapurskiej firmy, który umożliwia jej (piramidy - red.) istnienie jest lawinowy wzrost liczby nowych członków. Oznacza to napływ gotówki do pomysłodawców i głównych „naganiaczy”. Prędzej czy później taki duży wzrost użytkowników się kończy i system przestaje działać. Konsumenci zostają z pustym kontem i wielkimi obietnicami - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

- Kryptowaluty są bardzo popularne. Tę popularność wykorzystują też firmy do tworzenia oszustw, np. piramid. Pomysłodawcy nieuczciwych systemów uwiarygadniają je tak, by tworzyły wrażenie legalnego, poważnego biznesu, np. współpracują z celebrytami, organizują z rozmachem i nagłaśniają konferencje w atrakcyjnych miejscach za granicą, sponsorują różne wydarzenia. To sprawia, że przyciągają wiele osób, które chcą szybko i dużo zarobić. A to nie jest możliwe - dodaje prezes UOKiK.