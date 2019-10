UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Telestradzie

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiły liczne skargi na kolejną firmę telekomunikacyjną, która mogła nieuczciwie pozyskiwać nowych klientów, podszywając się pod ich dotychczasowego operatora. Dotyczyły spółki Telestrada z Warszawy. Jej przedstawiciele najczęściej najpierw dzwonili do konsumentów z ofertą, a potem odwiedzali ich w domach z dokumentami do podpisu. UOKiK wszczął postępowanie i postawił firmie dwa zarzuty: wprowadzanie konsumentów w błąd - ze skarg wynika, że przedstawiciele Telestrady sugerują, że oferta dotyczy zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy chodzi o zawarcie umowy z nową firmą - Telestradą; niewydawanie konsumentom dokumentów: umów i załączników do nich, podano.