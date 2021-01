URE zatwierdził taryfy Enei Operator oraz Taurona Dystrybucji na 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20% (wzrost o ok. 15% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ).