UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 2,5 mln ton r/r w III kw.

W III kwartale 2020 r. przewieziono 15,2 mln ton i wykonano pracę przewozową na poziomie 3,7 mld tonokilometrów w transporcie rud metali i produktów górnictwa i kopalnictwa - stanowiło to spadek w porównaniu do III kwartału 2019 r. o 8,9% wg masy i 6,9% wg wykonanej pracy przewozowej, a w porównaniu z II kwartałem 2020 r. wzrosty wyniosły odpowiednio 9,6% (1,3 mln ton) oraz 10,9% (0,4 mld tonokilometrów), wskazano również.

"Przewozy grup towarów wskazują, jak po najtrudniejszym okresie dla całej gospodarki stopniowo następował powrót do realizacji przewozów na potrzeby związane np. z budownictwem kolejowym i drogowym. W III kwartale transport kruszyw zwiększył się o blisko 7% w porównaniu z II kwartałem. Co ważne, widoczny jest też wzrost przewozów związanych z przemysłem i sektorem energetycznym" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Łączne dane za okres od stycznia do września 2020 r., w porównaniu z tym okresem w 2019 r., wskazują na znacząco większe znaczenie innych grup towarowych niż tych związanych z przewozami węgla kamiennego, kruszyw i rud w stosunku do ubiegłego roku. Podczas gdy udział wszystkich pozostałych grup towarowych w 2019 r. po III kwartale wynosił 34% wg masy, to w 2020 r. wynosił on o 3,4 pkt proc. więcej. Jeszcze większa zmiana miała miejsce w parametrze pracy przewozowej , gdzie obecnie wynosi ona dla pozostałych grup blisko 50%, a rok temu było to o 5,6 pkt proc. mniej.