Vabun ma umowę z Lagardere Duty Free, rozpocznie sprzedaż na lotniskach

"Szacujemy, że zawarcie porozumienia z Lagardere doprowadzi do wzrostu przychodów ze sprzedaży o ok. 20% r/r. Najbardziej jednak cieszy zawarcie porozumienia z tak prestiżowym partnerem, jakim jest Lagardere. Stanowi to istotny element w umocnieniu rozpoznawalności marki perfum i kosmetyków Vabun wśród klientów z Polski i zagranicy. Będziemy się starali osiągnąć jak najlepsze wyniki sprzedaży, tak aby rozszerzyć ją o kolejne punkty w Polsce i poza jej granicami" - powiedział prezes Vabun Radosław Majdan, cytowany w komunikacie.