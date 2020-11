Vivid Games miało 0,12 mln zł zysku netto, 1,46 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w raportowanym okresie to blisko 7,5 mln zł, co stanowi wzrost o niemal 150% wobec III kwartału roku ubiegłego. Sytuacja spółki jest bardzo dobra. Przychody ze sprzedaży narastająco do końca III kwartału 2020 roku osiągnęły wysokość 21,5 mln zł, natomiast zysk netto przekroczył 2 mln zł. Stan posiadanej na koniec września gotówki to prawie 7 mln zł. Zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym dotyczącym Obligacji serii A przez Sąd, w dniu 5 listopada br. umożliwi nam uregulowanie zobowiązań wobec Obligatariuszy bez ryzyka dla prowadzonej działalności i perspektyw rozwoju" - czytamy w raporcie.