VRG spodziewa się spadku przychodów r/r w 2020 r., celem pozytywna EBITDA

"Grupa kapitałowa spodziewa się w roku bieżącym niższych przychodów w stosunku do roku poprzedniego i podejmuje aktywne działania, aby ich spodziewane zmniejszenie było jak najmniejsze. W scenariuszu bazowym zakładamy, iż obniżone dynamiki sprzedaży po otwarciu sklepów stacjonarnych mogą trwać do końca sierpnia, co może przełożyć się na utratę około 20% rocznych przychodów" - czytamy w raporcie kwartalnym.