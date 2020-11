W postępowaniu restruktur. Top Secret ujęto 40,39 mln zł wierzytelności Redanu

"W toku postępowania restrukturyzacyjnego spółki TS na spisie wierzytelności ujęto wierzytelności Redan w łącznej kwocie 40 394 701 zł, z tego:

1) 15 732 679 zł są to wierzytelności zabezpieczone zastrzeżeniem na rzecz Redan prawa własności do momentu zapłaty ceny za sprzedane do spółki TS towary. Wierzytelności te mogą zostać objęte układem jedynie w sytuacji, gdy emitent wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie spółka TS będzie zobowiązana do ich spłaty w całości;

2) 24 568 263 zł to kwota główna wierzytelności niezabezpieczonych na majątku spółki TS. Są one objęte układem z mocy prawa, co oznacza, że jeżeli układ w spółce TS zostałby przyjęty przez wierzycieli i prawomocnie zatwierdzony przez sąd, to zgodnie z przedstawionymi powyżej propozycjami układowymi wierzytelność do kwoty 14 740 958 zł zostanie umorzona, zaś pozostała część w kwocie 9 827 305 zł będzie spłacana zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem;

3) 93 759 zł stanowią odsetki naliczone na dzień 31 sierpnia 2020 r. (tj. na dzień poprzedzający dzień układowy). Zgodnie z ww. punktem 3 otrzymanych propozycji układowych, w przypadku przyjęcia i prawomocnego zatwierdzenia układu, podana kwota odsetek zostanie umorzona w całości. Umorzone zostaną również odsetki naliczane od dnia 1 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w sprawozdaniu jednostkowym Redan miał utworzone odpisy aktualizujące wartość należności od Top Secret w kwocie 18 354 113 zł. Biorąc pod uwagę prawidłową obsługę przez TS zobowiązań wobec Redanu z zastrzeżeniem prawa własności oraz nowych zobowiązań powstających od 1 września do dziś, zarząd Redan postanowił skorygować utworzony odpis aktualizujący należności od Top Secret w ten sposób, aby był on równy kwotom, które zgodnie z powyższymi propozycjami układowymi zostałyby umorzone. Zatem kwota odpisu aktualizującego należności od TS została zmniejszona do kwoty 14 893 231 zł, zaś różnica w wysokości 3 460 880 zł została odniesiona na oczekiwane straty kredytowe, podano także.

"Jednocześnie zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 15 'Przychody z umów z klientami' w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2020 r. Redan pomniejszył przychody ze sprzedaży o kwotę 7 726 486 zł, to jest o wartość zrealizowanej sprzedaży, która - jeżeli powyższe propozycje układowe spółki TS zostaną przyjęte - zostanie umorzona, gdyż już na dzień sporządzenia tego sprawozdania prawdopodobieństwo uzyskania tych przychodów oceniono jako b. niskie. Kwota ta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym powiększy pozycję oczekiwane straty kredytowe" - czytamy dalej.

25 listopada 2020 r. do siedziby Redanu zostały doręczone zawiadomienie nadzorcy układowego ustanowionego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec Top Secret o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r.

"W otrzymanych propozycjach układowych Redan został zakwalifikowany do grupy V wierzycieli spółki TS, tj. wierzycieli posiadających wierzytelności główne w wysokości powyżej 10 000 000 zł i niekwalifikujących się do innych grup, jak również wierzycieli posiadających wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, lub hipoteką morską lub przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, o ile wyrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem. Dla tej grupy wierzycieli spółka TS przedstawiła następujące propozycje:

1. Spłata 40% wierzytelności głównej, w czterech ratach rocznych, w ten sposób, że:

a) zapłata I raty w wysokości 8% spłacanej części wierzytelności głównej nastąpi do ostatniego dnia roboczego 2023 r.,

b) zapłata II raty w wysokości 6% spłacanej części wierzytelności głównej nastąpi do ostatniego dnia roboczego 2024 r.,

c) zapłata III raty w wysokości 3% spłacanej części wierzytelności głównej nastąpi do ostatniego dnia roboczego 2025 r.,

d) zapłata IV raty w wysokości 83% spłacanej części wierzytelności głównej nastąpi do ostatniego dnia roboczego 2026 r.,

2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej

3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy" - wskazano także w materiale.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

Tagi: handel detaliczny, przemysł elektrotechniczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące