Warimpex miał 17,73 mln euro straty netto, 0,93 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.

"Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych zwiększyły się wyraźnie o 32% do 5,4 mln EUR. W znacznym stopniu przyczyniło się do tego otwarcie obiektu Mogilska 43 Office w maju 2019 r. W I kwartale 2020 o 18% do 2,2 mln euro wzrosły także przychody hoteli ze sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, mimo spadku obrotów w hotelach od marca 2020. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest efektem otwarcia hotelu w niemieckim mieście Darmstadt we wrześniu 2019 roku; w ubiegłym roku wskaźnik ten obejmował także przychody hotelu uzdrowiskowego Dvorak w Karlovych Varach, sprzedanego w lutym 2019 r." - napisano w komunikacie poświęconym wynikom.