Głęboki spadek przychodów Wittchena w październiku. Słabe wyniki segmentu B2B

Przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 18,4 mln zł w październiku 2018 r. i były niższe o 34 proc. w skali roku. To efekt tąpnięcia w segmencie biznesowym. Producent wyrobów ze skóry tłumaczy to innymi termiami dostaw niż w 2017 roku.

Przychody spółki ze sprzedaży detalicznej wyniosły 14 mln zł we wrześniu i były wyższe o 13 proc. rok do roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w segmencie biznesowym wyniosły 4,2 mln zł i były niższe aż o 73 proc. rok do roku. Znacznie lepiej wyglądają wyniki spółki, licząc od początku roku. W okresie styczeń-październik przychody ogółem wzrosły o 16 proc. do 181,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży detalicznej zwiększyły się w tym czasie o 19 proc. do 149,7 mln zł, a ze sprzedaży B2B wzrosły o 1 proc. do 31 mln zł.