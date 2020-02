Wielton: Sprzedaż przyczep rolniczych wzrosła o 21% r/r w 2019 roku

Zarówno cały rynek, jak i segment Agro Wieltonu rósł niezwykle dynamicznie. W 2019 r. polski rynek wzrósł o 7% do 5 393 sztuk. W tym okresie Wielton zarejestrował łącznie 482 sztuk produktów. Stanowi to wzrost o 21% r/r. Przyczepy w zakresie ładowności oferowanej przez Wielton tj. od 8 ton do pow. 17 ton, uzyskały 13,1% rynkowego udziału w 2019 r. (w 2018 r. 11,5%). Łączna sprzedaż produktów rolniczych wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 25%. Przełożyło się to na 33%-dynamikę wzrostu przychodów z tego segmentu, do wartości 73,2 mln zł, poinformowano.

"We Francji jesteśmy już po road show. Dzięki temu zebraliśmy materiał i uwagi. Jesteśmy w trakcie zmian w konstrukcji i wyposażeniu przyczep dedykowanych na ten rynek. Możliwe jest rozpoczęcie regularnej sprzedaży, choć pierwsze sety produktów już zostały do Francji wysłane w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o rynek japoński to spotkaliśmy się z przedstawicielami New Holland HFT Japan. Wygląda to obiecująco. Wysłaliśmy frachtem pierwsze produkty i obecnie czekamy aż dotrą do odbiorcy. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to zyskamy ciekawego egzotycznego partnera i dostęp do rynku japońskiego" - dodał dyrektor Wielton Agro Dariusz Porzuczek.