Wizz Air liczy na ponad 10 mln pasażerów w Polsce w 2019 r.

"Zakładając 94-procentowy współczynnik [napełnienia samolotów], to będzie ponad 10 mln w 2019 r." - powiedział Varadi podczas spotkania prasowego.

Przypomniał, że w tym roku Wizz Air zaoferuje w samolotach na trasach z i do Polski 10,9 mln miejsc.

W samej Warszawie linie miały w ubiegłym roku 2,87 mln pasażerów, a w tym zaoferują w lotach do i ze stolicy 3,2 mln miejsc. Przy 94-proc. napełnieniu oznaczałoby to ok. 3 mln przewiezionych pasażerów.