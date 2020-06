Właściciel Coffeedesk zwiększył przychody o 34% do 14,99 mln zł w I kwartale

"Wzrost przychodu o ponad 34% to rezultat wyższy niż zakładaliśmy. Mimo prowadzonych obecnie intensywnych inwestycji, mamy zadowalający wynik EBITDA wobec ujemnego rezultatu w analogicznym okresie roku ubiegłego" - skomentował dyrektor finansowy Coffeedesk i prezes zarządu All Good Marcin Gardzielik, cytowany w komunikacie.

"Roczne przychody na poziomie 54,5 mln zł (za 2019) spółka -matka All Good notuje przez sklep internetowy dla klientów indywidualnych, dwie platformy online skierowane do biznesu oraz rozwijającą się, butikową sieć kawiarni. W ten sposób pokrywa cały rynek kawowy w modelu omnichannel" - czytamy w komunikacie.

Spółka zanotowała wzrost przychodów we wszystkich kanałach kawowego omnichannel mimo trudnej sytuacji na rynku, wywołanej lockdownem. Zmniejszone obroty z branżą gastronomiczną Coffeedesk zrekompensował sprzedażą do odbiorców prowadzących sklepy detaliczne online. Przychód w segmencie B2B łącznie w Polsce i za granicą wzrósł o 31% do 9,3 mln zł. Z kolei o 46% zwiększyła się r/r sprzedaż kawy, herbat i sprzętu do klientów indywidualnych, za pośrednictwem sklepu internetowego Coffeedesk.pl, wymieniono w informacji.