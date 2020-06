Wojas miał 4,13 mln zł zysku netto, 8,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"W 2020 roku marka Wojas i firma Wojas świętują swoje 30-lecie. Ta rocznica została brutalnie przerwana przez wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV- 2 i związany z nią lockdown gospodarki i naszych sklepów w centrach handlowych. Ten cios Grupa Wojas S.A. odczuła i będzie jeszcze odczuwać długo. Okres lockdownu był też okresem próby dla spółki Wojas S.A. i Bartek S.A., który uważam, iż jako organizacje zdaliśmy dobrze. Obecne wyzwania to z poziomu makro powrót klientów do centrów handlowych a z poziomu mikro dopasowanie naszych kosztów najmu i funkcjonowania sklepów do realizowanych przez nas obrotów ze sprzedaży. W dalszym okresie chcemy jeszcze mocniej postawić na sprzedaż online i promocję marek oraz na DNA firmy, czyli polski produkt o wręcz legendarnej jakości, modnym design i z aspektami zdrowotnymi dla naszych klientów. Tym celom z pasją będziemy oddawać się przez najbliższe miesiące" - napisał prezes Wiesław Wojas w piśmie dołączonym do raportu.