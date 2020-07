Założenia budżetu na 2021 r.: 4% wzrostu PKB, średnioroczna inflacja 1,8% -prasa

Założenia do budżetu obejmują także wzrost konsumpcji prywatnej o 4,4% wobec spadku o 4,2% w br., wzrost inwestycji o 4% wobec spadku o 10,6% w 2020 r. oraz stopę bezrobocia wysokości 7,5% wobec 8% w 2020 roku.

Jak wynika z informacji DGP, do budżetu w 2021 roku wpłyną dodatkowe dochody z podatku handlowego, podatku od zawartości cukru w napojach. Za przeniesienie aktywów z OFE do IKE ma zostać pobrana 15-proc. opłata, która ma być przychodem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niej budżet będzie mógł wypłacić mniejszą dotację do FUS.