Zapisy w IPO Answear.com ruszą 10 XII, celem ok. 65 mln zł z emisji nowych akcji

W ramach IPO zaoferowanych jest od 1 000 000 do 1 841000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi do 2 523 500 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących do 16,44% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie istniejące akcje spółki, w tym należące do Forum X FIZ oraz MCI.PrivateVentures FIZ, oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.