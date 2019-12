ZBP: 2/3 Polaków planuje zaciągnąć kredyt na święta na min. 3 tys. zł 

Co czwarty kredytobiorca w okresie przedświątecznym będzie zainteresowany pożyczką w wysokości od 3 000 do 4 000 zł. Niewiele mniej, bo 24% badanych uważa natomiast, że klienci w tym czasie zdecydują się na kredyt w wysokości ponad 5 000 zł. Rok temu wartości te wyniosły odpowiednio 19% (wzrost o 5 pkt proc.) oraz 29% (spadek o 5 pkt proc). Łącznie, kredytem powyżej 3 000 zł według bankowców zainteresowanych będzie prawie co trzeci klient, który zdecydował się na pożyczenie pieniędzy na święta, podano.