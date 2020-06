ZBP: Możliwy trzykrotny wzrost portfela kredytów nieregularnych w ciągu 2,5 r.

"W sektorze bankowym [...] w ciągu 2,5 roku może dojść do trzykrotnego zwiększenia portfela kredytów nieregularnych, to znaczy że jeżeli nie zadziałamy wcześniej [....] to nam się może pojawić poza kryzysem sanitarnym, kryzysem ekonomicznym w skali kraju lub w skali niektórych sektorów, kryzys finansowy" - powiedział Pietraszkiewicz w trakcie konferencji 'Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19',