Zielony zwrot energetycznego giganta. Nowa strategia Tauronu

Tauron zaprezentował dziś zaktualizowane kierunki strategiczne rozwoju firmy. W centrum zainteresowania koncernu w najbliższych latach znajdą się odnawialne źródła energii. Tylko do 2025 roku planowane są wielkie inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne. Spółka zapowiada również zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu.

- Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych elektrowni przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy Tauron o ponad 20 procent do 2025 r. oraz o ponad 50 procent do roku 2030 r. - tłumaczy Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska EnergiaPolska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Zwrot w kierunku zielonej energii to odpowiedź katowickiego koncernu na zaostrzająca się politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a także światowe energetyczne trendy. Pożegnanie z węglem?

Ostatnie miesiące dowodzą bowiem, że opieranie energetyki jedynie na paliwach kopalnych generuje coraz wyższe koszty wynikające z polityki klimatycznej. Technologie OZE podążają natomiast w przeciwnym kierunku, stając się coraz bardziej efektywne, a co za tym idzie – dostarczają konkurencyjnej cenowo energii.

Pomysłem Taurona na transformację energetyczną jest więc z jednej strony radykalne zwiększenie inwestycji w konkurencyjne cenowo odnawialne źródła energii, z drugiej uelastycznienie jednostek węglowych. Dzięki takiemu podejściu można obniżyć koszty transformacji, a dzięki temu obniżyć rachunki dla klientów. Nowa, lepsza energia

Perspektywicznie wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych będzie się opierało o blok 910 MW, który TAURON odda do użytku już w tym roku. Jest to co prawda elektrownia węglowa, ale w zamian za uruchomienie tej wysokosprawnej jednostki wyłączamy dużo bardziej emisyjne, stare bloki węglowe.

Konkretnie chodzi o osiem bloków o mocy 120 megawatów, które mają dużo niższą sprawność i są szkodliwe dla środowiska. Blok 910 MW, pracując z najwyższą w swojej klasie sprawnością w Europie, będzie emitował o 2 mln ton CO2 rocznie mniej, a także zredukuje emisje pyłów (o 91 proc.), tlenków azotu, siarki (odpowiednio o 82 i 95 proc).

Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy. W tym obszarze Grupa planuje dynamiczny rozwój oferty dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i samorządów. Pozwoli to na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty TAURONA oraz zwiększenie rentowności. - Szczególny nacisk położymy na poszerzenie portfolio usług dla klientów biznesowych w zakresie doradztwa zarządzania majątkiem i infrastrukturą energetyczną oraz poprawy efektywności energetycznej. Będziemy również rozwijać testowane już we Wrocławiu rozwiązania smart city i usługi z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności. Do końca 2020 roku oddana zostanie do użytku sieć 150 stacji ładowania aut elektrycznych oraz kompletny system do zarządzania e-mobilnością. – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

Tagi: energetyka , górnictwo, hutnictwo, giełda , wiadomości , energia

