Zmiany w Dino Polska. Izabela Biadała członkiem zarządu  

W listopadzie 2019 roku Izabela Biadała została dyrektorem administracji. Stanowisko to pełniła do marca 2020 roku, kiedy to przejęła funkcję dyrektora operacyjno-administracyjnego. Na tym ostatnim stanowisku nadzorowała działy administracji, IT, logistykę, ochronę oraz BHP. Była także odpowiedzialna za rekrutację pracowników centrali oraz centrów dystrybucyjnych Dino Polska.