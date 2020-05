ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł o 14,7 pkt do 46 pkt w II kw.

"Znaczne obniżenie poziomu wskaźników jest spowodowane wpływem pogarszających się ocen gospodarstw domowych odnośnie sytuacji makroekonomicznej i własnej sytuacji finansowej. Gwałtownie załamały się oczekiwania gospodarstw domowych co do przyszłej sytuacji gospodarczej, wzrosły obawy co do bezrobocia. Oceny w tym zakresie są najgorsze w historii badania. W konsekwencji pogorszyły się również oceny własnej sytuacji finansowej" - powiedział współautor badań Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie.

Ogromny spadek wartości barometru wskazuje na możliwe znaczące ograniczenie popytu na usługi rynku consumer finance w nadchodzących miesiącach. Prawdopodobieństwo dokonania poważnych wydatków zmniejszyło się we wszystkich badanych grupach. W największym stopniu pesymizm dotknął wydatków na dobra trwałego użytku i wydatków na remont mieszkania (spadek o 24 pkt w obu przypadkach), mocno ograniczone zostały również plany zakupu samochodów. Zmniejszyła się także skłonność do finansowania tych wydatków z kredytu - zakup samochodu w całości lub w części z kredytu chce sfinansować obecnie ok. 76% badanych. W ciągu dwóch kwartałów udział ten obniżył się o ok. 9 pkt, choć nadal jest wyższy niż przed rokiem, wskazano również.

"Aktualne wskazania barometru rynku consumer finance (BRCF), zapowiadające ograniczenia w popycie gospodarstw domowych na produkty kredytowe, korespondują ze zmianami w politykach kredytowych banków i instytucji pożyczkowych, polegającymi na zaostrzeniu kryteriów akceptacji wniosków klientów o produkty kredytowe. Oba czynniki zapewne będą się wzmacniać, co może mieć negatywny wpływ na tempo przywracania gospodarki na ścieżkę wzrostu. To jednocześnie wywołuje również pytania o zasadność niedawnych zmian w otoczeniu prawnym rynku kredytowego, które przez drastyczne obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych dostęp do legalnego kredytu konsumenckiego znacznie ograniczyły. To nadal dobry czas, by strony społeczne wróciły do merytorycznej dyskusji na ten temat" - podsumował prezes ZPF Andrzej Roter.

