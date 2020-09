Zyska z MK: Zaktualizowany projekt PEP 2040 przedstawimy w nieodległym czasie

"Jesteśmy na ostatniej prostej co do kształtu tego dokumentu. Wymaga on ponownych konsultacji międzyresortowych i przyjęcia przez Radę Ministrów, ale mam deklarację ze strony ministra klimatu Michała Kurtyki, że w nieodległym czasie te zasadnicze kierunki Polityki energetycznej Polski do 2040 r. zostaną przedstawione opinii publicznej" - powiedział Zyska dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.