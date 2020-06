11 tys. nowych przypadków choroby w USA. Kolejne 6 tys. w Hiszpanii i ponad 5 tys. we Włoszech. To najnowsze światowe dane dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie. Doświadczenia europejskich państw nie pozostawiają złudzeń - najwięcej o sytuacji Polski dowiemy się już w ciągu najbliższych 7 dni. To kluczowy czas.