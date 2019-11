O decyzji klubu poinformował wicemarszałek Sejmu, szef SLD Włodzimierz Czarzasty - cytowany przez PAP. Polityk zaapelował również do Koalicji Obywatelskiej, by ta zaprzestała wywierać naciski na Lewicę w tej sprawie.

Oznacza to, że nie tylko PiS może zagłosować za swoją propozycją, która może wywołać kryzys w systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja przepisów zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To tzw. limit 30-krotności.

W samym projekcie zapisano, że rzeczywiście takie ryzyko istnieje. "Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (szacowany na kwotę 7,1 mld zł).

Kiedy posłowie zajmą się pomysłem? W harmonogramie Sejmu zapisano, że stanie się to we wtorek. Zatem niemalże do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli, co zrobi Lewica. Szef SLD o zachowaniu swojego klubu ma poinformować dopiero w poniedziałek po 17.