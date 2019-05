500 +. Koszt programu to 2,5 tys. rocznie na każdego pracującego

Naukowcy oceniają też, że program w niewielkim stopniu przyczynił się do zniwelowania skrajnego ubóstwa wśród dzieci, bo tylko niewielka część świadczeń trafia do rodzin faktycznie ubogich.

Niższy od oczekiwanego spadek ubóstwa to niejedyny poważny problem związany z redystrybucją w programie „500+”. Świadczenie wychowawcze jest umiarkowanie efektywne w sensie redystrybucyjnym, jako że (według wyników symulacji) jedynie 37% całego budżetu programu trafia do rodzin (relatywnie) ubogich. Na to, by zniwelować skrajne ubóstwo dzieci, potrzeba byłoby na to jedynie 12,4% całkowitych rocznych kosztów programu - czytamy w raporcie.