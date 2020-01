500 plus dla obojga rodziców? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Para z województwa lubelskiego rozwiodła się. Opieka nad dwiema córkami została przyznana matce. Jednocześnie sąd nie sprecyzował, jak ma dokładnie wyglądać opieka rodzicielska nad dziećmi. Ojciec brał aktywny udział w wychowaniu dzieci - odbierał je po zajęciach w szkole, widywał się z nimi przez dwa dni co dwa tygodnie oraz spędzał z nimi ferie i wakacje. Mimo to nie została mu przyznana połowa świadczenia 500 plus, na co pozwalają przepisy w sytuacji naprzemiennej opieki nad dziećmi przez rodziców w separacji lub po rozwodzie- informuje "Rzeczpospolita", która opisała wyrok.

Podkreślił on, że według obowiązującego prawa dziecko może należeć tylko do jednej rodziny. Tylko orzeczenie sądu albo porozumienie między rodzicami może być podstawą do zaliczenia dziecka do obu rodzin i w konsekwencji podstawą do wypłacenia 500 plus obojgu rodzicom.