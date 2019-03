500+ to za mało. Kobiety idą do pracy

Na początku zarzucano programowi 500+, że zniechęcił do pracy niektóre kobiety. Jeśli nawet tak było, to już dawno i nieprawda. W ubiegłym roku panie ruszyły do pracy.

Kobiety do pracy

39 tys. kobiet i 10 tys. mężczyzn wyszło z bierności zawodowej w ubiegłym roku - podaje Główny Urząd Statystyczny w najnowszych badaniach. To dużo czy mało? Dla porównania w całej Polsce za biernych zawodowo, choć zdolnych do pracy, można uznać 619 tysięcy mężczyzn i niemal 2,18 miliona kobiet. Według naszych wyliczeń liczba kobiet biernych zawodowo spadła o 55 tys. Wzrosła za to w przypadku o mężczyzn - o 13 tysięcy.

Zobacz też: Anna Zalewska odpowiada strajkującym nauczycielom

Choć pierwsze dane po wprowadzeniu 500+ sugerowały, że przez program PiS kobiety rzucały pracę, by wykazać niższe średnie zarobki w rodzinie i dostać 500 zł na pierwsze dziecko, to nowe dane wskazują, że trend jest już odwrotny.

Dolny Śląsk to nie miejsce dla biernych

Ciekawe przy tym, że zjawisko powrotu kobiet do pracy da się w Polsce zauważyć głównie w trzech województwach.

Na Dolnym Śląsku ubyło w ciągu ubiegłego roku aż 6,1 proc., czyli 38 tysięcy, biernych zawodowo kobiet. Jeszcze więcej kobiet wyrwało się z bierności w województwie wielkopolskim - 39 tys. Wyraźne zmiany na plus widać też w woj. mazowieckim. I to wszystko.

Podziel się (Money.pl) (Fot: Jacek Frączyk)

W pozostałej części kraju bierność kobiet albo malała tylko nieznacznie, albo rosła. Najbardziej wzrastała w trzech sąsiadujących ze sobą województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Cały południowy wschód Polski nie dał najwyraźniej kobietom na tyle dobrych ofert pracy, by chciały się uaktywniać zawodowo.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące