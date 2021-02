8 marca startuje 13 Forum Gospodarcze TIME. Mariaż technologii ICT i świata finansów

Nie wnikając za głęboko w liczne próby zdefiniowania pojęcia FinTech i opisania tego zjawiska nie ulega wątpliwości, że to słowo w epoce digitalizacji świata współczesnego bardzo jednoznacznie i trafnie wskazuje jego istotę - ścisły mariaż dwóch sektorów gospodarczych: przemysłu nowoczesnych technologii ICT oraz finansów. Przy czym ten związek nie jest jednokierunkowy, nie chodzi tu bowiem o jedynie twórcze zastosowanie nowych zdobyczy technicznej natury do usprawniania, przyspieszania, potaniania, ułatwiania, skuteczniejszego zabezpieczania operacji płatniczych i procedur finansowych, co wydaje się być dominantą w relacjach obu tych sektorów gospodarczych. Oczywiście napływające medialne informacje o nabyciu przez liczne banki wielu fintechów za niejednokrotnie bardzo wysokie kwoty wskazują też na drugą stronę tych relacji, w których tym razem to sektor finansowy jest stroną inicjującą i narzucającą firmom technologicznym swoją narrację oraz swoje potrzeby i oczekiwania w warunkach ostrej rynkowej krajowej i międzynarodowej konkurencji.

Obecnie nową jakość do relacji łączących światy technologii i finansów w mojej ocenie wprowadzają nowe strategiczne wyzwania formułowane i stawiane do pilnej realizacji przed ludzkością w sytuacji udokumentowanych dotychczas zagrożeń klimatycznych i surowcowych oraz podejmowanych prób zaradzenia tego rodzaju kryzysom w skali globalnej czy co najmniej ponad regionalnej. Hasła wprowadzenia Zielonego Ładu, walki o czyste powietrze, ograniczenia spalania surowców kopalnych i zastępowania ich energią ze źródeł odnawialnych, rozwijania Przemysłu 4.0, masowej automatyzacji i robotyzacji wymagają dla ich urzeczywistnienia – poza wolą polityczną – dwóch bardzo istotnych czynników: wdrożenia nowych, wcześniej nieznanych technologii oraz środków inwestycyjnych, czyli pieniędzy. W jednym i drugim przypadku mówimy o bardzo dużej liczbie tak technologii, jak i pieniędzy. Niezbędny dziś mariaż na duża skalę Finansów i Technologii prowadzi jednym słowem do nowej odsłony definicji:

Finances + Technology = FinTech

Po stronie tzw. nowych technologii, choć naprawdę często nawet już z kilkunastoletnim rodowodem, są takie jak Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy, 5G LTE, blockchain czy rozwiązania chmurowe. Znalazły one już swoje liczne praktyczne zastosowania w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego , ale wielekroć więcej jeszcze na pewno przed nami. A w badaniach i pilotażach są już nowe ich wersje jak sieci 6G LTE, czy całkiem nowe, jak komputery kwantowe, które na przykład wpierw przewrócą, a następnie zrewolucjonizują obszar cyberbezpieczeństwa.

W sektorze finansowym ostra konkurencja w ich gronie zarówno pomiędzy starymi firmami, jak banki, a i nowymi podmiotami, jak liczne startupy i fintechy, prowadzi między innymi do postępującego spadku ich rentowności. W konsekwencji w sektorze rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania i technologie pokonujące czy tylko minimalizujące skutki występujących w działalności tych firm zjawisk i procesów niekorzystnych. A remedium na nie mogą w okresie dominującej transformacji cyfrowej zapewnić w pierwszej kolejności tylko firmy technologiczne. Zarówno te, które za swoich klientów mają firmy z sektora finansowego, jak i te, które zapewnią skuteczne osiąganie strategicznych celów globalnych typu Zielony Ład, energetyka odnawialna, poprawa klimatu, zrównoważone rolnictwo itd. itp.

Aby jednak firmy technologiczne mogły działać i tworzyć nowe narzędzia, niezbędne są przeznaczone na ten cel i dla ich potrzeb środki finansowe. I tu jak świat światem w swojej jak najbardziej podstawowej i naturalnej roli muszą wystąpić banki lub instytucje o podobnym charakterze, jak np. fundusze celowe. Bo jeśli nawet źródłem inicjatywy oraz finansowania wyżej wymienionych strategicznych dla ludzkości celów będą np. struktury polityczne, jak Unia Europejska, to faktyczną obsługę i kontrolę wydatkowania olbrzymich strumieni pieniędzy płynących do konkretnych firm na ściśle opisane zadania muszą wziąć na siebie banki. Co więcej – to nikt inny jak banki jest też w stanie podjąć się trudu i odpowiedzialności za pozyskanie z innych, prywatnych zasobów dodatkowych a niezbędnych środków finansowych na opłacenie wspomnianych, bardzo kosztownych ze swej natury celów strategicznych typu Zielony Ład i jemu podobnych.

Transformacja cyfrowa jest nieunikniona. Dotyczy w istocie wszystkich przejawów życia gospodarczego i przemysłowego. Na nowo kształtuje relacje pomiędzy firmami i całymi sektorami. Kontynuowanie tradycyjnej współpracy pomiędzy nimi jest niewystarczające, aby odnosić sukcesy na miarę nowych wyzwań. Potrzeba zacieśnienia tej współpracy - rozumianej jako obopólnie korzystna wymiana swoich usług i bieżące dzielenie się najlepszymi doświadczeniami - powinna być fundamentem nowej jakości biznesowej kooperacji. Środkiem do budowania tego rodzaju pogłębionych relacji międzybranżowych zawsze były i będą bezpośrednie kontakty ludzi zatrudnionych w tych branżach.

Transformacja cyfrowa jest nieunikniona. Dotyczy w istocie wszystkich przejawów życia gospodarczego i przemysłowego. Na nowo kształtuje relacje pomiędzy firmami i całymi sektorami. Kontynuowanie tradycyjnej współpracy pomiędzy nimi jest niewystarczające, aby odnosić sukcesy na miarę nowych wyzwań. Potrzeba zacieśnienia tej współpracy - rozumianej jako obopólnie korzystna wymiana swoich usług i bieżące dzielenie się najlepszymi doświadczeniami - powinna być fundamentem nowej jakości biznesowej kooperacji. Środkiem do budowania tego rodzaju pogłębionych relacji międzybranżowych zawsze były i będą bezpośrednie kontakty ludzi zatrudnionych w tych branżach.

