Adam Góral dla money.pl o spotkaniu z premierem: Bardzo dobry sygnał wysłany do biznesu

Inicjatywa premiera Mateusza Morawieckiego stworzenia mechanizmu Polska Spółka Akcyjna, która ma zachęcać do wzajemnego wspierania się firm z polskim kapitałem, trafiła na podatny grunt. Przedstawiciele biznesu, którzy spotkali się z szefem rządu 17 grudnia na Stadionie Narodowym jednoznacznie pozytywnie oceniają gotowość rządu do rozmowy i wprowadzenia w życie wniosków po spotkaniu.

W ocenie Adama Górala, prezesa Asseco Poland, "spotkanie premiera i szefów resortów gospodarczych z przedstawicielami największych polskich firm jest bardzo dobrą inicjatywą". - Takie spotkania przedsiębiorców i rządu służą z jednej strony lepszemu zrozumieniu celów gospodarczych jakie chce osiągnąć Państwo, a z drugiej formułowaniu postulatów przedsiębiorców wobec rządu. To jest wspólnota interesów, która funkcjonuje w każdym dojrzałym państwie Zachodu - podkreślił w rozmowie z money.pl prezes Asseco Poland, które jest autorem pomysłu spotkania.

- Przemawia do mnie myślenie, że powinniśmy wspólnie troszczyć się o Polskę jak o dobrze działającą "Spółkę Akcyjną" i że właśnie takie podejście może zapewnić długofalowy sukces polskiej gospodarce. Oznacza to, że powinniśmy stawiać na wspieranie polskiego kapitału, na promocję polskich produktów i usług, na budowę na świecie przekonania, że hasło "made in Poland" wiąże się z wysoką jakością oraz innowacyjnością - wyjaśnił w rozmowie z nami prezes Asseco.