Agencja Rozwoju Przemysłu sfinansuje nowoczesne technologie dla firm. Przygotowała ofertę leasingową dla MŚP

Agencja Rozwoju Przemysłu - poprzez spółkę ARP Leasing - będzie oferować finansowanie maszyn i linii technologicznych w formie leasingu. To nowość w szerokiej ofercie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dostęp do kapitału stanowi cały czas jedną z największych barier w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. I właśnie dlatego zadaniem ARP Leasing jest oferowanie przedsiębiorstwom leasingu (typu asset finance) dotyczącego maszyn, sprzętu do produkcji przemysłowej i innych urządzeń.

- W ostatnich latach leasing stał się popularną alternatywą finansowania inwestycji, zwłaszcza w sektorze MSP. W strategii Agencji Rozwoju Przemysłu wsparcie tego sektora stanowi bardzo ważny element, dlatego postanowiliśmy uzupełnić ofertę finasowania małych i średnich przedsiębiorstw o możliwość skorzystania z tej formuły i uruchomiliśmy ARP Leasing. To doskonałe uzupełnienie oferty leasingowej już istniejącej na rynku, szczególnie w obszarach trudnych do sfinansowania jak skomplikowane ciągi technologiczne o ściśle określonych parametrach. Na rynku brakowało dotąd takich usług, ARP Leasing dobrze zagospodaruje tę niszę - mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

- ARP Leasing to także wiele korzyści dla przedsiębiorców m.in. alternatywa lub uzupełnienie posiadanych już produktów kredytowych, a także możliwość finansowania zakupu bez naruszenia środków własnych. Jestem przekonany, że nasza nowa spółka w pełni zaspokoi rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie leasingu - dodaje Kolczyński.

ARP w ostatnich miesiącach skupiła się na małych i średnich przedsiębiorcach. To dla nich stworzyła Centra Obsługi Przedsiębiorców. Pierwsze powstało we Wrocławiu, kolejne w Katowicach i Gdyni. Centrum ma jeden cel: ułatwienie i wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania. Kolejnym krokiem dla sektora MŚP jest powołanie spółki celowej ARP Leasing.