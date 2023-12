Sejm opowiedział się za powołaniem komisji śledczej do spraw afery wizowej. Posłowie we wtorkowy wieczór przegłosowali uchwałę w tej sprawie. Komisja zajmie się wszelkimi nieprawidłowościami, nadużyciami czy zaniechaniami w zakresie legalizacji pobytu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 20 listopada 2023 r.