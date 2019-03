big brother Mateusz Madejski 1 godzinę temu

"Big Brother" wraca do TVN. Zarobi jednak znacznie mniej niż "Milionerzy"

"Big Brother" - dawny hit TVN - znów trafił do telewizji. Czy zarobi dla firmy tyle, ile inny powracający hit, czyli "Milionerzy"? Patrząc na ceny reklam, wydaje się to niemożliwe. Ale to nie o miliony teraz chodzi TVN-owi - przekonują eksperci. Stacja chce po prostu wspomóc swojego mniejszego brata.

