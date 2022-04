Bilion złotych Morawieckiego. To realna skala potrzeb

- Polska w najbliższych trzech latach będzie musiała pozyskać z rynku obligacji brutto biliona złotych finansowania – podkreśla w programie "Money. To się liczy" Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - To jest realna skala potrzeb budżetu państwa, PFR i BGK, a w którą nie wliczamy również kosztownych inicjatyw, jak inwestycje w lądowe elektrownie wiatrowe, farm solarnych, wiatraków na morzu, czy być może elektrowni jądrowej. To są inwestycje, które w związku z wojną, będą musiał być przemyślane i przynajmniej w jakiejś części wdrożone – zaznacza ekspert.